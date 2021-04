Comune Genova, tris iniziative per rilanciare turismo

(ANSA) - GENOVA, 30 APR - Due campagne destinate ai turisti italiani ed esteri e una vetrina sul sito di una delle più note guide di viaggio, Lonely Planet. Sono alcune delle iniziative messe in campo dal Comune di Genova per rilanciare il turismo dopo lo stop obbligato degli ultimi mesi, iniziative presentate oggi nel salone di rappresentanza di palazzo Tursi. "Il 3 maggio sarà un giorno importante per il settore turistico a Genova - ha detto l'assessore comunale al Turismo Laura Gaggero -. Sulla tv nazionale partirà uno spot di 15 secondi che proporrà le bellezze di Genova, inoltre sarà attiva l'offerta che prevede due notti in albergo al prezzo di una e l'inclusione di una card che consente di accedere a varie esperienze". 'Genova cogli l'attimo', il nome di questa prima campagna presentata già a fine dicembre. "Purtroppo la ripartenza è stata più lenta di quanto avessimo previsto, ma nel frattempo all'iniziativa hanno aderito oltre 50 alberghi genovesi", continua Gaggero. Il Comune ha destinato a questa iniziativa promozionale 500 mila euro ricavati dall'imposta di soggiorno. L'altra campagna si intitola, invece, 'Genova più di quanto immagini' ed è rivolta al mercato internazionale (Francia, Germania, Svizzera, Belgio e Paesi Bassi) per tenere viva l'attenzione dei turisti stranieri sulla città nonostante le difficoltà legate agli spostamenti.

Infine il progetto '48 ore a…' di Lonely Planet Italia. Dal 3 al 6 maggio sul portale della guida turistica saranno in evidenza i contenuti relativi alla Superba. Articoli, foto e video dedicati a monumenti, itinerari, cibo e shopping con un taglio originale e autentico.

"L'idea delle 48 ore da trascorrere a Genova - ha detto il segretario generale della Camera di Commercio di Genova, Maurizio Caviglia - si sposa perfettamente con la promozione della notte in omaggio, sulla quale abbiamo già ricevuto molte richieste di informazione". (ANSA).