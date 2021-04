Malore a direttore d'orchestra durante riapertura del Carlo Felice

(ANSA) - GENOVA, 29 APR - La festa del Carlo Felice a Genova per la riapertura ha rischiato questa sera di finire male per un malore del direttore d'orchestra Federico Maria Sardelli. Dopo aver diretto la Sinfonia n.29 di Mozart ha attaccato la n.96 di Haydn, ma dopo poche battute ha lasciato improvvisamente il podio. Il primo violino Elisabetta Garetti, seguita dall'orchestra, ha concluso il movimento. Il sovrintendente Claudio Orazi ha quindi informato il pubblico che Sardelli aveva avuto un lieve malore e sarebbe rientrato, ma non è avvenuto.

L'orchestra ha così chiuso i due ultimi movimenti accolta da un'ovazione. Ricoverato per accertamenti Sardelli. (ANSA).