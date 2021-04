Crociere: dal 1° maggio riparte Costa, Msc raddoppia

(ANSA) - GENOVA, 29 APR - Prove di normalità per il mondo delle crociere dal primo maggio, con la Liguria grande protagonista della ripartenza. Msc si prepara al raddoppio con la Seaside, che salperà sabato da Genova per crociere nel Mediterraneo occidentale. Con l'ammiraglia Msc Grandiosa il gruppo ha continuato a solcare il 'Mare nostrum' dall'agosto 2020, salvo lo stop natalizio. Ritorna invece in navigazione sabato per la prima volta nel 2021 Costa Crociere, con la ripartenza da Savona dell'ammiraglia Costa Smeralda. A stretto giro il gruppo raddoppierà nel Mediterraneo occidentale con la Costa Firenze (da Savona dal 4 luglio). Mentre nel corso dell'estate nel Mediterraneo orientale partiranno la Costa Deliziosa (dal 26 giugno da Venezia) e la Costa Luminosa (dal 16 da Trieste). Ancora Msc nel Mediterraneo orientale schiererà la Orchestra (il 5 giugno da Venezia), la Splendida (il 12 giugno da Trieste) e la Magnifica (il 20 giugno da Trieste). (ANSA).