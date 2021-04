Covid: in Liguria accordo per tamponi rapidi in farmacia

(ANSA) - GENOVA, 29 APR - "Abbiamo chiuso un nuovo accordo con il mondo delle farmacie che riguarda la possibilità di svolgere i tamponi su tutto il territorio della Liguria attraverso la rete delle farmacie per aumentare la capacità di monitoraggio del sistema regionale e anche per dare un servizio a tutti coloro che si recheranno nel nostro territorio" nella stagione estiva. Lo ha annunciato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel punto stampa quotidiano sull'epidemia covid.

"Abbiamo convenuto con le farmacie di comunità una serie di indicazioni operative e di processi organizzativi da utilizzarsi per la somministrazione di tamponi antigenici - ha spiegato il commissario straordinario dell'agenzia regionale sanitaria Alisa -. E' una attività messa a disposizione della collettività, non è a carico del servizio sanitario regionale, salvo i costi per la messa a disposizione dei sistemi informativi e di rendicontazione essendo comunque una attività di pubblica attività". L'attesa è che la gestione informativa avvenga con il sistema Polis, in particolare per emettere la certificazione.

"Abbiamo definito con i farmacisti un meccanismo affinché la tariffazione sia uniforme sul territorio regionale", ha chiarito poi Quaglia.

"Per noi è un accordo storico che dà possibilità alle farmacie di poter attuare quello che già in altre regioni da tempo sta avvenendo - ha spiegato il presidente di Federfarma Genova Giuseppe Castello -, cioè la possibilità di poter fare i famosi tamponi antigenici. La partenza sarà tra una settimana-10 giorni per avere il tempo affinché Polis sia in regola con quello che è stato richiesto. La capillarità delle farmacie darà una mano al cittadino e credo anche anche alle attività commerciali per esempio gli stessi alberghi, andando verso la stagione estiva".

Il prezzo massimo dei tamponi antigenici è stato fissato in 20 anni per quelli di prima generazione, in 35 euro per i tamponi antigenici di seconda o terza generazione per cui è necessaria l'elaborazione tramite macchinari, ha spiegato . (ANSA).