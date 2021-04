Covid: in Liguria 301 nuovi casi e 9 vittime

(ANSA) - GENOVA, 29 APR - L'epidemia covid vede altri 301 contagi in Liguria, con 9 nuove vittime di età compresa tra i 65 e gli 86 anni. Il numero totale dei positivi scende ancora (-51 a 5.681), come pure il numero degli ospedalizzati (-16 a 546), anche se i ricoverati in intensiva restano sostanzialmente stabili (67, ieri erano 66). Si segnala comunque il buon calo dei ricoverati in Asl2 (-11 a 97). E scendono anche le persone in isolamento domiciliare (-105 a 5.959).

Nella campagna vaccinale risultano somministrate 595.536 dosi ad oggi in regione, pari al 92% di quanto consegnato in regione.

Oggi sono state effettuate 14.819 vaccinazioni, della quali 11.074 di tipo mRna e 3.745 AstraZeneca o Johnson & Johnson.

179.910 persone hanno completato il ciclo vaccinale ricevendo anche la seconda dose (179.889 Moderna o Pfuzer, 21 AstraZeneca).

Infine rispetto alla residenza dei nuovi casi, emersi dopo 7.299 molecolari e 2.871 tamponi antigenici rapidi, su 10.170 test totali l'incidenza è poco inferiore al 3%. Sono dell'Asl1 di Imperia 40 contagi, a Savona 63, a Genova 136, a Chiavari 14, e a Spezia 36. Due persone trovate positive non hanno residenza in Liguria. (ANSA).