L'Istituto scolastico Nautico di piazza Roma, a Imperia, è stato chiuso a scopo cautelativo, dopo che sono stati registrati almeno tre casi positivi al Covid in tre classi diverse. Accertamenti sono in corso da parte dell'Asl per risalire alla fonte del contagio, che al momento resta sconosciuta, e al tracciamento dei contatti. Nell'attesa di conoscere l'esito dei tamponi, la direzione scolastica ha deciso che il personale e gli studenti resteranno in quarantena fino al prossimo 12 maggio.