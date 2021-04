Neonata muore durante parto, indagini

(ANSA) - GENOVA, 28 APR - Una neonata è morta ieri all'ospedale San Martino durante il parto. La gravidanza era stata normale ma ieri, per cause ancora da accertare, la piccola è deceduta mentre veniva alla luce.

"Apprendiamo - sottolineano i familiari - con stupore da alcuni media che la madre della bambina sarebbe stata "salvata" dai ginecologi del San Martino a seguito di un cesareo d'urgenza all'esito del quale la piccola è deceduta. Si sottolinea come fino ad oggi nessuno dei medici che ha seguito il parto ha mai parlato di una qualche situazione di pericolo in cui si sarebbe trovata la madre". I familiari sottolineano che la donna ha avuto le prime contrazioni alle 01. 00 del 26 aprile mentre il cesareo è stato effettuato attorno alle ore 7:00 di ieri martedì 27 aprile, senza che fosse stato evidenziato il carattere di urgenza dell'intervento".

Il decesso è stato segnalato dalla direzione sanitaria alla procura che ora avvierà le indagini. (ANSA).