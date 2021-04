Nautica: Spezia, nuovi spazi per indotto e navalmeccanica

(ANSA) - LA SPEZIA, 28 APR - Nuovi spazi produttivi per l'indotto della nautica e della navalmeccanica. È quanto mette a disposizione Confindustria della Spezia grazie a un progetto innovativo dedicato a piccole e medie aziende, allo scopo di creare sinergie e ottimizzare i processi produttivi. Grazie a una collaborazione con Seraco Srl viene messo a disposizione il fabbricato industriale presente nell'area ex San Giorgio, con circa 5700 metri quadrati di superficie coperta e 1500 metri quadrati di piazzale esterno. Uno studio di architettura ha studiato un progetto che prevede aree produttive su due piani, che saranno affittate alle aziende a seconda delle necessità.

L'idea è quella di raccogliere in uno spazio fisico le professionalità del territorio, favorendo collaborazioni e creare una fornitura qualificata a km zero. "Da tempo - ha detto Mario Gerini, presidente Confindustria della Spezia - siamo impegnati nel sostenere il comparto sia nella iniziativa del Comune 'Miglio Blu' sia nel creare condizioni affinché il locale Distretto della Nautica si consolidi anche in fase post vendita diventando Polo Nazionale per riparazioni e manutenzioni di unità da diporto". (ANSA).