La balena grigia Wally sta nuotando verso la Francia

(ANSA) - IMPERIA, 28 APR - Favorita da un mare di bonaccia, Wally, così è stata battezzata la balena grigia in tour nel Mediterraneo, si sta dirigendo in Francia. Nella tarda mattinata, infatti, è stata avvistata in provincia di Imperia, scortata da una motovedetta della Guardia Costiera. "Si tratta di una attività programmata - spiega il comandante provinciale della Capitaneria di Porto, Giuseppe Semeraro -. Stiamo monitorando il suo passaggio in Liguria e ci aspettavamo una sua comparsa qui". (ANSA).