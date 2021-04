Flash mob a De Ferrari per Genova Ciclabile

(ANSA) - GENOVA, 28 APR - Hanno sfidato la pioggia in più di un centinaio con bici, monopattini e segway, per festeggiare con un giro attorno alla fontana di De Ferrari, a Genova, un anno dalla nascita della community Genova ciclabile. Un flash mob per dire che "La strada è di tutti a partire dal più fragile", che è lo slogan che hanno portato avanti con diverse iniziative e che unisce le persone che credono nella mobilità sostenibile.

"Abbiamo deciso all'ultimo momento ma siamo comunque in tantissimi - spiega la fondatrice, Alessandra Repetto - per dare vita a questo flash mob. È stato un anno fantastico, abbiamo tantissimi nuovi ciclisti, e in questa piazza ci sono anche persone che non hanno mai pedalato e che dimostrano che per andare in bicicletta non bisogna essere necessariamente degli sportivi, abbiamo tanti ciclisti urbani che danno vita a una nuova mobilità". Dal 28 aprile del 2020, quindi, #genovaciclabile ha raccolto quasi diecimila iscritti, tra facebook, il canale youtube e un account instagram. "È un sogno vedere tutte queste persone unite dalla voglia di vedere strade sicure - conclude Repetto - pulite, a misura di una mobilità dolce". (ANSA).