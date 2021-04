Esselunga: Bucci, "Comune va avanti, ecco le tre opzioni"

Il Comune di Genova è intenzionato ad andare avanti su tre diverse strade e conferma la volontà di far realizzare a Esselunga una grande struttura di vendita nella zona di San Benigno, a Genova. Lo ha detto questa mattina il sindaco Marco Bucci a margine di una conferenza stampa a palazzo Tursi. "Come sapete la sentenza del Tar non è legata al progetto del supermercato ma a quella che fu una riperimetrazione del civ esistente da parte degli uffici comunali - ha spiegato il sindaco - i giudici hanno stabilito che l'autotutela per motivi di interesse pubblico non era giustificata quindi troveremo il modo di dare giustificazioni accettabili, oppure faremo direttamente una nuova riperimetrazione, nel frattempo procederemo comunque con il ricorso al Consiglio di stato".

Ieri la conferenza dei servizi edilizia ha raccolto i pareri positivi di tutti gli enti coinvolti ma ha sospeso il via libera condizionandolo all'evoluzione delle vicende giudiziarie.

Insomma, l'amministrazione pensa di procedere con l'iter nonostante la sentenza del Tar. "La nuova perimetrazione non andrà contro la sentenza", dice il sindaco che esclude la possibilità che Esselunga a San Benigno si riduca a una metratura da media struttura di vendita, ovvero sotto i 1500 metri quadri. "In quello spazio vogliamo una grande struttura", ribadisce. Per quanto riguarda le critiche sia da parte dell'opposizione sia da parte delle associazioni di categoria sulla mancanza di dialogo da parte del Comune Bucci dice che "il dialogo c'è sempre stato, chi dice il contrario lo fa per motivi strumentali". (ANSA).