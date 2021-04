Covid: calano positivi e ricoverati, 9 morti, 268 nuovi casi

(ANSA) - GENOVA, 28 APR - Calano i positivi al covid in Liguria, sono 5732, 161 in meno rispetto a ieri. Calano anche i ricoverati: sono 562, 8 meno di ieri, con 66 in terapia intensiva, come ieri. I morti sono 9, per un totale di 4163. Le ultime vittime avevano una età compresa tra i 60 e i 96 anni.

I nuovi casi sono 268 emersi da 7363 tamponi (4683 molecolari e 2680 antigenici rapidi). Il tasso di positività è del 3,6% (era 2,8%), mentre a livello nazionale è del 4%. I nuovi casi sono stati registrati 129 nell'area di Genova, 57 nell'Imperiese, 39 nello Spezzino, 28 nel Savonese e 14 nel Tigullio. Uno non è residente in Liguria. I guariti sono 420. In isolamento domiciliare ci sono 5064 persone, 194 meno di ieri, mentre in sorveglianza attiva ce ne sono 6166 erano 6399.

In una giornata sono stati vaccinati 12007 cittadini (8219 con quelli a mRna e 3788 con AstraZeneca e J&J). I vaccini consegnati sono 598.490, quelli somministrati 565367, pari al 97%. Hanno concluso il ciclo vaccinale 171539 persone (ANSA).