Cinema: 'in fuga' tema Riviera International Film Festival

(ANSA) - GENOVA, 28 APR - Il premio Oscar Kenneth Lonergan, vincitore della statuetta nel 2017 per la sceneggiatura di 'Manchester by the Sea' sarà il presidente di giuria della quinta edizione del Riviera International Film Festival, la rassegna dedicata ai registi emergenti under 35 in programma dal 20 al 30 maggio a Sestri Levante (Genova).

Dieci i film e altrettanti i documentari in concorso, visibili online su MYmovies.it a partire dal 20 maggio e proiettati in sala al cinema Ariston dal 24 al 29 maggio.

Da venerdì 28 a domenica 30 al via la tre giorni finale tutta dal vivo a Sestri Levante nella cornice della Baia del Silenzio con ospiti internazionali, masterclass e la premiazione dei vincitori. "La ripartenza non può che iniziare dalla cultura, perché è attraverso la cultura che si può dare ispirazione alle persone e tenere alto lo spirito collettivo - ha detto il presidente e fondatore del Riviera International Film Festival Stefano Gallini Durante - Il nostro festival è tra i primissimi eventi internazionali ad aprire una stagione che non sarà facile, ma che premierà chi ha il talento e la determinazione per continuare". Quest'anno il filo conduttore che unirà i dieci film in gara - tutti rigorosamente diretti da registi under 35 - ed è la "fuga", come spiega Massimo Santimone, responsabile della programmazione. "Fuga intesa come emigrazione, fuga dalla realtà, dalle convenzioni sociali o per trovare sé stessi, dalla malattia, dall'adolescenza o per amore". L'elenco dei film in concorso è un viaggio che attraversa tutta Europa, supera l'Atlantico e tocca le Americhe: "Anne at 13,000 ft" di Kazik Radwanski (Canada); "As Far as I Know" di Nandor Lorincz e Balint Nagy (Ungheria); "Bula" di Boris Baum (Brasile/Portogallo); "Eden" di Ulla Heikkilä (Finlandia); "German Lessons" di Pavel G. Vesnakov (Bulgaria); "Model Olimpia" di Frédéric Hambalek (Germania); "A Perfectly Normal Family" di Malou Reymann (Danimarca); "Spagat" di Christian Johannes Koch (Svizzera); "A Stormy Night" di David Moragas (Spagna); "The Whaler Boy" di Philipp Yuryev (Russia). (ANSA).