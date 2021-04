Regione Liguria avrà canale TikTok gestito da giovani

Entro giugno nascerà il canale TikTok istituzionale della Regione Liguria, che sarà affidato all'inventiva di giovani utenti del social network con la supervisione degli addetti alla comunicazione dell'ente. E' il progetto di 'TikTok istruzioni per l'uso', il percorso di formazione e sensibilizzazione presentato dall'assessore regionale alla Formazione Ilaria Cavo e dall'head of Communications di TikTok Italia Irina Pavlova.

"Domani organizzeremo un primo webinar sull'uso corretto di TikTok a cui si sono già iscritti 600 genitori e insegnanti - spiega Cavo - Il 6 maggio ci sarà un incontro con gli studenti delle scuole superiori e forse anche delle terze medie, a maggio partirà un contest su TikTok per promuovere la Liguria con contenuti smart e innovativi e a giugno avverrà la scelta del team TikTok della Regione Liguria, un nuovo canale affidato ai giovani con un linguaggio giovane per utilizzare i social come fattore di crescita". Dal 6 al 30 maggio gli studenti partecipanti elaboreranno un contenuto legato alla Liguria, che poi sarà valutato da una giuria di esperti di comunicazione.

Il progetto si inserisce nei percorsi di formazione sviluppati nell'ambito del salone 'Orientamenti 2021'.

"La mission di TikTok è ispirare la creatività e portare allegria, creando un ambiente in cui tutti possano esprimersi in modo sicuro. - interviene Pavlova - Per farlo lavoriamo costantemente per aiutare le famiglie a costruire insieme un'esperienza online di valore e sicura. Abbiamo aderito, quindi, con entusiasmo all'iniziativa di Regione Liguria che, attraverso il coinvolgimento di adolescenti e genitori, si pone il duplice obiettivo di stimolare e aiutare l'espressione creativa dei più giovani e di aumentare nelle loro famiglie la consapevolezza e l'educazione sugli strumenti e le funzionalità di sicurezza disponibili su TikTok". (ANSA).