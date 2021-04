Esselunga: Confesercenti, Comune Genova avvii dialogo mancato

"Ora la palla passa al Comune di Genova, auspichiamo che voglia avviare quel percorso di dialogo che è mancato fino a oggi e che non voglia proseguire una battaglia giudiziaria che non sarebbe costruttiva per nessuno". A parlare sono Massimiliano Spigno e Paolo Barbieri, presidente e vicedirettore di Confesercenti Genova all'indomani della sentenza del Tar che ha dato ragione ai commercianti sampierdarenesi del Civ Fronte del Porto e che, di fatto, renderebbe illegittima la realizzazione di una grande struttura di vendita nel quartiere di San Benigno. "Non siamo contro Esselunga - afferma Andrea Solinas, presidente del civ - ma contro l'ipotesi di qualsiasi grande supermercato, quello che chiediamo è un ragionamento di riqualificazione complessivo per la zona".

Il Comune di Genova ha confermato che nel pomeriggio si svolgerà la conferenza dei servizi sul nuovo insediamento di un supermercato Esselunga a San Benigno. Fonti comunali hanno riferito che non ci sarà un rinvio. Il Pd, dopo la sentenza del Tar annunciata ieri sera da Confesercenti, aveva invece chiesto di sospenderla dopo la svolta giudiziaria.

Dopo l'ok del consiglio comunale alla modifica del Puc, a pochi giorni dal via libera della giunta regionale, il Tar Liguria ha accolto il ricorso dei commercianti del Civ Fronte del Porto - San Teodoro vicini al luogo dove dovrebbe sorgere il supermercato.

La conferma della riunione arriva dalla giunta comunale che ha anche confermato che ricorrerà contro quella sentenza al Consiglio di Stato. Non si esclude che possa anche chiedere e ottenere una sospensiva del provvedimento del Tar che annulla la riperimetrazione del Civ, e che nel frattempo vada avanti con le autorizzazioni.

Confesercenti, che stamani spiega in una conferenza stampa l'evoluzione della vicenda giudiziaria, ha ricordato che il ricorso è contro l'annullamento della perimetrazione del civ stesso da parte del Comune avvenuto nel 2018.

Il Pd ha detto che "la sentenza del TAR Liguria, che ha annullato la riperimetrazione del CIV Fronte del Porto unilateralmente disposta nel 2018 dal Comune, dimostra che quanto abbiamo denunciato in Consiglio Comunale era fondato. La magistratura amministrativa ha dichiarato l'illegittimità del procedimento seguito dal Comune, teso fin dal 2018 a consentire l'insediamento di una grande struttura di vendita alimentare a San Benigno laddove le norme non lo consentono. La fretta con cui la più grande variante urbanistica di questo ciclo amministrativo è stata esaminata dal Consiglio Comunale è più che sospetta. Era chiarissimo l'intento di rilasciare l'autorizzazione definitiva prima del pronunciamento della giustizia sul ricorso presentato dal CIV e da Confesercenti. Ora il Comune sospenda il procedimento, e torni finalmente a confrontarsi con i residenti e i commercianti di Sampierdarena" dice il Pd.