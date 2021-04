Dal Primo Maggio tornano treni del mare e 5 Terre express

(ANSA) - GENOVA, 27 APR - "Il primo maggio sarà, letteralmente, una data di ripartenza anche per i trasporti.

Entrano nuovamente in servizio due collegamenti sia per il Levante sia per il Ponente della Liguria: i 'Treni del Mare' e il '5 Terre Express'". Lo annuncia l'assessore regionale ai Trasporti Gianni Berrino. "Sabato saranno riattivati i 'Treni del mare': un'importante collaborazione tra la Regione Liguria e la Regione Lombardia che quest'anno ha visto un posticipo causato dal divieto di spostamento fra regioni. Il servizio, come di consueto, rimarrà attivo fino a metà settembre e agevolerà gli spostamenti di cittadini, pendolari e turisti", dichiara l'assessore. "Partirà inoltre anche il servizio '5 Terre Express', - prosegue Berrino - portando a 99 i treni giornalieri che garantiranno la mobilità ogni 20 minuti. Il servizio sarà attivo nei weekend dalle ore 9 alle ore 19, come da programmazione. Due implementazioni dei trasporti che attraversano tutta la costa ligure e che agevoleranno anche la ripartenza turistica della nostra Liguria". (ANSA).