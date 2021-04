Covid: in Liguria calano ospedalizzati e positivi, ma 11 morti

Ci sono 217 nuovi contagi covid in Liguria, emersi dopo 5.397 tamponi molecolari e 2.425 test antigenici rapidi (2,8% l'incidenza dei nuovi contagi sui test totali). E l'epidemia provoca poi altri 11 decessi, e tra questi anche un 45enne scomparso ieri all'ospedale di Sanremo e una 104enne, deceduta al San Paolo di Savona. Scendono ancora i positivi totali: sono 185 in meno, e sotto la soglia dei seimila (5.893). E si riducono i ricoverati, oggi 570 (-25 rispetto a ieri), con 66 malati in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 5.258, 215 in meno di ieri.

Quanto alla campagna vaccinale, le somministrazioni hanno raggiunto le 565.367 unità, per una quota del 94% su quanto consegnato. Oggi i vaccini mRna sono stati 8.219, mentre quelli Astrazeneca o J&J sono 3.788, per un totale di 12.007 vaccini.

Le persone che hanno ricevuto già anche la seconda dose Moderna, Pfizer o AstraZeneca in Regione sono 193.755.

Quanto alla residenza dei nuovi positivi, sono 36 dell'Asl di Imperia, 54 di Savona, 97 di Genova (Asl3), 11 di Chiavari (A4) e 19 di La Spezia. (ANSA).