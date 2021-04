Tentano di rubare ambulanza mentre militi soccorrono persona

(ANSA) - GENOVA, 26 APR - Hanno approfittato del fatto che i militi di una pubblica assistenza avevano lasciato l'ambulanza con il motore acceso per un intervento di soccorso in un condominio e hanno tentato la bravata: sono saliti sul mezzo con l'intento di rubarlo o quantomeno farsi un giro. Protagonisti quattro giovanissimi. E' successo sabato sera nel quartiere di Cornigliano. Ad accorgersi di quanto stava accadendo uno dei militi della pubblica assistenza che è tornato indietro bloccando uno dei ragazzi mentre gli altri tre sono riusciti a fuggire. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno denunciato il ragazzo, che ha 17 anni, per furto aggravato e interruzione di pubblico servizio. Indagini in corso per risalire all'identità degli altri tre. (ANSA).