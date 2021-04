Sanità: ospedale Galliera, inaugurati dieci nuovi ambulatori

(ANSA) - GENOVA, 26 APR - L'ospedale Galliera ha inaugurato dieci nuovi ambulatori delle strutture complesse di chirurgia maxillo-facciale, plastica ricostruttiva ed Odontostomatologia.

I locali offriranno all'utenza un servizio specializzato, di eccellenza, comfort, attrezzature all'avanguardia e agli operatori permetteranno di rispondere in modo mirato alle singole necessità dei pazienti: sono stati inaugurati con la benedizione di Monsignor Marco Tasca. "I lavori hanno interessato una superficie di circa 265 mq e comprendono 2 postazioni di accettazione. Le porte della nuovissima struttura apriranno all'utenza domani, 27 aprile, e per tale data sono stati messi in atto tutti gli interventi necessari, in epoca di emergenza sanitaria, per evitare assembramenti legati ai tempi di attesa attraverso una precisa programmazione dei percorsi per quanto riguarda orari, modalità di accettazione e trasferimento di attività normalmente eseguite al mattino al pomeriggio", spiega l'ospedale in una nota. "Finalmente ci siamo - sottolinea il dott. Giuseppe Verrina, direttore della Chirurgia maxillo-facciale e plastica ricostruttiva - perché questo trasferimento è inserito nell'ottica di un progetto molto più ampio come quello del Nuovo Ospedale" (ANSA).