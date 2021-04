Premio a costruttori Ponte Genova,Bucci lo dedica a genovesi

(ANSA) - GENOVA, 26 APR - "Accetto il premio ma so che non è solo per me, è per tutte le 1200 persone che a vario titolo hanno lavorato per la realizzazione del ponte, senza mai fermarsi di fronte alle difficoltà, agli imprevisti, neppure di fronte al Covid, ed è un premio per i genovesi che per due anni hanno sofferto per motivi economici, di viabilità e di gestione della vita quotidiana". Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci ricevendo uno dei premi Arte, scienza e conoscenza, assegnato durante una cerimonia a palazzo Tursi dall'organizzazione Mel8 project, fondata dall'imprenditore monegasco Claudio Melotto. Giunto alla 12^ edizione, il premio che nella sua storia è andato a figure legate al mondo dello spazio e a quello dell'arte, quest'anno si è concentrato sulla vicenda genovese. "Il nostro premio non è solo un riconoscimento, è un modo di dire grazie a chi, in un momento difficile, ha saputo svolgere il proprio lavoro nei tempi previsti e rispondendo alle esigenze. Un ponte ricostruito non solo con ottimi materiali e tecniche ma con una buona quantità di morale". Il premio, un fiore di loto in marmo di Carrara, è andato anche all'architetto Renzo Piano, che ha ringraziato con un messaggio, a Giuseppe Bono, ad Fincantieri e Pietro Salini, ad di Webuild, entrambi in videocollegamento, e a Roberto Carpaneto, Rina Consulting, project manager del nuovo viadotto Polcevera. Una targa speciale è stata assegnata dall'associazione di imprenditori lombardi al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. (ANSA).