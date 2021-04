Portuale finisce in mare con una ralla, salvato

(ANSA) - GENOVA, 26 APR - E' finito in mare con la ralla che stava manovrando. In acqua anche un container. E' accaduto la scorsa notte in porto a Genova a calata Sanità, al terminal Sech. Il portuale, addetto al trasporto di materiali, è riuscito da solo a liberarsi, ma con le basse temperature e l'acqua fredda ha avuto un principio di ipotermia. E' stato soccorso e salvato dagli uomini della Capitaneria di porto e dal 118. Il portuale, un quarantenne, è stato portato in codice rosso in ospedale, ma è sempre rimasto cosciente. La ralla è stata recuperata, mentre sono in corso le operazioni per riportare a terra anche il container. (ANSA).