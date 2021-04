Covid: calano i positivi, ricoverati stabili, 7 morti

(ANSA) - GENOVA, 26 APR - Calano i positivi al covid in Liguria. Sono 6078, 54 in meno rispetto a ieri. I nuovi casi sono 200 a fronte di 3839 tamponi (2509 molecolari e 1330 antigenici rapidi). Il tasso di positività è del 5,2% (quello nazionale è 5,8%), ieri era del 4,7%. I nuovi casi sono stati registrati 137 nel Genovesato, 52 nel Savonese, 8 nel Tigullio, 4 nello Spezzino e 3 nell'Imperiese e 4 non sono residenti in regione. Gli ospedalizzati sono stabili, 595, di cui 69 in terapia intensiva (erano 72): negli ospedali c'è una persona in meno rispetto a ieri. I morti sono 7 di età compresa tra i 72 e i 98 anni: il totale dei decessi è 4143. I guariti sono 247. In isolamento domiciliare ci sono 5473 persone, 56 in meno rispetto a ieri, in soveglianza attiva ce ne sono 6295, erano 6399 (ANSA).