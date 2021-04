Cantieri e pioggia, code su nodo autostradale ligure

(ANSA) - GENOVA, 26 APR - Code sul nodo autostradale genovese fin dalle prime ore del giorno a causa del combinato di cantieri autostradali, pioggia e ripresa delle attività. Sulla A7 Milano-Serravalle-Genova sono segnalati 2 km di coda per lavori tra Busalla e il Bivio A7/A12 Genova-Livorno in direzione Genova. Sulla A12 Genova-Rosignano Marittimo, sempre per lavori, 1 chilometro di coda tra Recco e Nervi, un altro tra Nervi e Recco e poi tra Recco e Rapallo. Sulla A10 Genova Savona, coda tra Varazze e Celle Ligure dove l'uscita è chiusa per lavori.

Sulla A26 sono segnalati 3 chilometri di coda per le corsie ridotte a causa di cantieri tra Ovada e Masone. (ANSA).