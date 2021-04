Aggressione a colpi di cacciavite, un arresto

(ANSA) - GENOVA, 25 APR - Violenta aggressione la scorsa notte in via Prè, in centro storico a Genova. Un uomo di 37 anni è stato colpito con un cacciavite da un tunisino di 54 anni dopo aver rifiutato di dargli dei soldi. Secondo quanto ricostruito dagli agenti delle volanti la vittima stava rientrando dal lavoro quando è stato avvicinato dall'uomo. Gli ha chiesto dei soldi e al rifiuto lo ha inseguito per alcuni metri e poi lo ha colpito con un cacciavite alla testa. La vittima è riuscita a scappare fino in piazza Corvetto mentre l'aggressore è stato trovato ancora in via Prè con in mano l'attrezzo ed è stato arrestato.(ANSA).