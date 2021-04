25 Aprile: Cartabia,oggi necessario stesso spirito coesione

(ANSA) - ROMA, 25 APR - "La liberazione, prima, e la ricostruzione, poi, furono possibili grazie allo spirito di unità nazionale in vista del bene comune che animò tutte le componenti della Resistenza; uno spirito necessario, allora come oggi, per far fronte a evenienze eccezionali, come quella che stiamo attraversando da più di un anno".

La ministra della Giustizia Marta Cartabia, nel suo intervento alla cerimonia per il 25 aprile al Teatro "Carlo Felice" di Genova, collega il passato all'"assedio della pandemia", un crocevia della storia in cui "di nuovo, imperioso si affaccia il bisogno di liberazione e di ricostruzione". (ANSA).