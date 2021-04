Trova intruso in atrio casa e viene preso a bottigliate in testa

(ANSA) - GENOVA, 24 APR - Quando ha aperto il portone di casa ha trovato in intruso nell'androne e quando gli ha detto di andarsene è stato preso a bottigliate in testa. E' successo ieri sera in vico Untoria, nel centro storico.

La polizia ha denunciato l'aggressore per lesioni: si tratta di un ragazzo di 21 anni, di origini siriane. Il proprietario di casa, un cittadino italiano di 32 anni, è rimasto ferito alla testa e alle mani in modo lieve ed è stato medicato sul posto dal personale del 118. (ANSA).