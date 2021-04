Ponte Genova: a suoi 'padri' premio Arte, Scienza, Coscienza

(ANSA) - GENOVA, 24 APR - All'architetto Renzo Piano, 'padre' del nuovo Ponte di Genova, a Giuseppe Bono, ad di Fincantieri, al sindaco Marco Bucci, a Roberto Carpaneto, ad di Rina Consulting e a Pietro Salini amministratore delegato di Webuild, tutti protagonisti della 'rinascita' di Genova dopo il crollo del ponte Morandi con la realizzazione del nuovo Ponte San Giorgio saranno insigniti del premio 'Arte, Scienza e Coscienza', giunto quest'anno alla 12^ edizione. Lunedì 26 aprile la cerimonia andrà in streaming sul sito di Mel8Project da Palazzo Tursi. Il premio "Arte, Scienza e Coscienza" è stato ideato e patrocinato dall'imprenditore e socio Planet Life Economy Foundation Claudio Melotto (Mel8Project) e organizzato da Infinity Foundation (socio Plef).

Il riconoscimento internazionale, dedicato a coloro che si sono distinti negli ambiti del progresso umano dal punto di vista scientifico, artistico ed etico, è nato nel 2008 e l'edizione 2020, prevista a dicembre 2020, è slittta. Dopo New York, Praga, Monaco, San Pietroburgo, Genova, Lecce, Milano quest'anno la cerimonia ritornerà a Genova per celebrare il nuovo slancio della città che si è risollevata dalla tragedia del ponte Morandi. Durante la cerimonia è previsto l'annuncio dell'idea di costituire in Valpolcevera un Centro di ricerca e studio sulle energie moderne, in partnership con la Fondazione Enrico Mattei di Matelica e del prossimo appuntamento per l'edizione 2021 in Kazakistan, simbolo delle nuove frontiere in cui la simbiosi tra Arte, Scienza e Coscienza deve potersi affermare. (ANSA).