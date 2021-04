Liguria, calano positivi, 10 decessi in 2 giorni

Sono 279 i nuovi casi positivi al Covid in Liguria su 4.209 tamponi molecolari e 2.578 test antigenici, per una incidenza del 4,1%, inferiore all'incidenza nazionale attestata al 4,3%. I casi positivi calano di 83 unità.

In caso anche le ospedalizzazioni: sono 601, 12 in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva ci sono 72 pazienti. Tra i decessi segnalati anche la bimba di 10 anni morta ieri al Gaslini. Oltre alla piccola, sono morte altre 9 persone tra il 22 e il 23 aprile. L'età dei deceduti è compresa tra i 78 e i 93 anni. In calo anche gli isolamenti domiciliari, sono 5.575, 78 in meno rispetto a ieri.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale dei 589.290 vaccini consegnati alla Regione Liguria ne sono stati somministrati 541.155 pari al 92%. Dal 27 dicembre sono stati somministrati 443.351 vaccini freeze. Nelle ultime 24 ore, ne sono stati somministrati 7.607. Le seconde dosi di Pfizer-Moderna somministrate sono state 154.864. I vaccini a vettore virale somministrati dal 27 dicembre sono stati 97.804, 3.728 nelle ultime 24 ore. Le seconde dosi di Vaxzevria Astrazeneca somministrate sono 19 .