Capitaneria porto salva tasso rifugiato su diga aeroportuale

Un tasso si è rifugiato in un buco sulla diga aeroportuale di Genova. La presenza dell'animale è stata segnalata alla Capitaneria di porto che si è attivata per coordinare il recupero dell'animale. Per poterlo fare personale del centro recupero animali selvatici dell'Ente nazionale protezione animali - che si è reso immediatamente disponibile non appena contattato dalla Capitaneria - è stato imbarcato sulla motovedetta della guardia costiera di stanza presso Marina Aeroporto. La sinergia d'intervento ha consentito di recuperare l'animale nel primo pomeriggio, spaventato, ma in buone condizioni di salute. Una volta a terra, l'animale selvatico è stato affidato all'ente per ulteriori verifiche sulla sua salute e il successivo rilascio.