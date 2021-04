Brucia sterpaglie ma esplode bomboletta gas, ustionato

(ANSA) - GENOVA, 24 APR - Stava bruciando delle sterpaglie quando una bomboletta, forse contenente gas, è esplosa provocandogli gravi ustioni in varie parti del corpo. È successo in mattinata a Rapallo a un uomo di 48 anni che ha allertato lui stesso i soccorsi presentandosi all'ospedale cittadino. I sanitari, vista la gravità delle ferite, hanno allertato l'elicottero che ha trasportato l'uomo in codice rosso all'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena. Da una prima ricostruzione, la bomboletta esplosa sarebbe stata abbandonata nell'erba da ignoti. (ANSA).