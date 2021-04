Architetti Genova rinnovano Consiglio e cambiano squadra

Esito veloce, grazie al voto on-line, delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Architetti di Genova con la partecipazione record di oltre mille professionisti. Sono stati eletti tutti i candidati della lista "Il tuo progetto per - X" rappresentata dal capolista Riccardo Miselli, già consigliere dell'ordine. Sarà lui il prossimo presidente al posto di Paolo Raffetto.

La lista vincente è composta da Valeria Alloisio, Aldo Daniele, Ibleto Fieschi, Angela Gambardella, Marco Guarino, Riccardo Marchiò, Elio Marino, Paola Negro, Giuditta Parodi, Matteo Rocca, Francesca Salvarani, Miria Uras, Mattia Villani e Alessandro Zuppa.

Il nuovo consiglio, che durerà in carica dal 2021 al 2025, si insedierà nelle prossime settimane e, oltre a nominare il presidente, assegnerà al suo interno le varie cariche.