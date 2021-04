A.Se.F. apre agenzia funebre anche a Molassana a Genova

(ANSA) - GENOVA, 24 APR - A.Se.F. apre un' agenzia nel quartiere di Molassana a Genova. E' stato così completato il progetto "di prossimità" varato nel 2015 con 12 uffici con front office in città e un'unica immagine aziendale. L'apertura al pubblico dei locali dell'azienda partecipata del Comune specializzata in onoranze e trasporti funebri, è prevista lunedì. L'amministratore unico Maurizio Barabino punta l'accento sulle politiche tariffarie: "Sono al centro dell'attenzione della governance aziendale - assicura - In particolare in questo periodo così difficile per i cittadini, sono state varate iniziative che agevolano le famiglie in difficoltà a seguito della pandemia. Ed altre iniziative sono allo studio per poter offrire servizi di qualità massima a prezzi accessibili a tutti". Mentre Franco Rossetti, dirigente amministrativo e gestionale di A.Se.F. sottolinea: "L'apertura dell'agenzia di Molassana è un'operazione a cui tenevamo molto. È stato possibile raggiungere questo obiettivo a seguito dell'assunzione di cinque nuovi addetti alla rete commerciale destinati ai vari uffici territoriali". (ANSA).