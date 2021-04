Bonsignore: follia Inps, sospende pensioni a medici vaccinatori

(ANSA) - GENOVA, 23 APR - "L'Inps ha sollevato la problematica di bloccare la pensione ai medici pensionati che stanno svolgendo l'attività di vaccinatori. Serve un intervento legislativo immediato per risolvere questa follia". Lo dichiara il presidente dell'Ordine dei Medici della Liguria Alessandro Bonsignore a margine di un incontro a Genova con il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. "Qualche collega ha già rinunciato a vaccinare", dice il presidente. A Genova sono oltre 250 i medici in quiescenza che si sono messi a disposizione della Asl per la campagna vaccinale. Le Asl hanno preparato un bando con un impegno per 37 ore settimali con contratti co.co.co.

"A detta dell'Inps l'attività di vaccinatore sarebbe incompatibile con la pensione, una follia, perché porterebbe gran parte dei medici che si sono resi disponibili a tirarsi indietro perché vaccinando perderebbero il diritto alla pensione", denuncia Bonsignore. (ANSA).