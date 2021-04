Covid: Bassetti, monoclonali usati su 181 liguri,è salvavita

(ANSA) - GENOVA, 23 APR - "In Liguria con le ultime 4 somministrazioni in corso siamo arrivati a 181 pazienti covid trattati con farmaci monoclonali. Sono distribuiti su tutte le Asl regionali, tutti gli ospedali della Liguria li hanno utilizzati". Lo ha spiegato l'infettivologo Matteo Bassetti, coordinatore del dipartimento interaziendale regionale di malattie infettive e primario del Policlinico San Martino nel corso del punto stampa in Regione sulla pandemia. "Il dato del San Martino è che siamo a circa 100 pazienti trattati, hanno dai 30 a un massimo di 95 anni, una signora trattato nei giorni scorsi. Ad oggi dei trattati non c'è un decesso. Questi sono farmaci realmente salvavita - ha sottolineato Bassetti -.

Qualcuno si è preso la licenza di dire che questi sono i farmaci delle lobby. Voglio dire che sono i farmaci del popolo, perché in questo momento li stiamo usando sulla popolazione per un beneficio sulla popolazione. Chi dice che sono farmaci delle lobby dimostra la sua lontananza dalla pratica clinica e dai pazienti". Bassetti ha anche sottolineato che tra le regioni italiane in Liguria "siamo quelli che li utilizziamo di più, 111 dosi per milione d'abitanti dal momento in cui abbiamo iniziato ad usarli". (ANSA).