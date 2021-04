Covid: indice Rt calato a 0,82, incidenza a 132 su 100 mila abitanti

L'indice di contagio Rt in Liguria è calato a 0,82, il tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva in Regione è al 31%, unico parametro al di sopra della soglia di rischio del 30%, le medie intensità sono al 33%, con soglia di rischio fissata al 40%. E' il quadro descritto dal responsabile Prevenzione di Alisa Filippo Ansaldi nel punto stampa sulla pandemia.

"La Liguria ha superato il picco della terza ondata da due settimane e assistiamo a una decrescita dell'incidenza del virus, siamo tornati sostanzialmente all'incidenza che avevamo a gennaio", sottolinea Ansaldi.

Nell'ultima settimana l'incidenza in provincia di Savona si è attestata su 128 casi ogni 100 mila abitanti, 102 a La Spezia, 155 a Imperia e 120 a Genova, per una media regionale di 132 casi ogni 100 mila abitanti. (ANSA).