25 Aprile: svastiche su bandiere Anpi a Genova

(ANSA) - GENOVA, 23 APR - Svastiche sulle bandiere dell'Anpi preparate in occasione del 25 Aprile al circolo di via Rolando a Genova Sampierdarena. A scoprirle alcuni volantari dell'Anpi che hanno denunciato l'episodio definendolo uno sfregio a Genova, Città Medaglia d'oro al valor militare per la Resistenza. "Abbiamo già sostituito le bandierine imbrattate con le svastiche ma chiedo che, una volta identificati gli autori del gesto, siano applicate le leggi Scelba e Mancino, che puniscono con rigore questi atti". Lo afferma il presidente di Anpi Liguria, Massimo Bisca. L'episodio è avvenuto la scorsa notte. Le svastiche e scritte oltraggiose sono state lasciate anche sui manifesti che ricordano il 25 Aprile, affissi sulle vetrine di alcuni negozi in via Rolando. Sul caso si stanno muovendo gli investigatori della Digos. "Il gesto notturno non denota coraggio - dice Bisca - e ora speriamo che si riescano a trovare tracce nelle telecamere visto che la strada che è isola pedonale ne ha molte". Solidarietà all'Anpi di Sampierdarena è stata espressa dal Pd e dalla Cgil. "Quanto purtroppo accaduto testimonia la profonda esigenza di non arretrare mai nella difesa e nella memoria del sacrificio compiuto da chi lottò per la Liberazione", ha detto il Pd. "La Camera del Lavoro di Genova, orgogliosamente antifascista, esprime la più netta condanna verso simili atti infami". Il sottosegretario all'Interno, Ivan Scalfarotto, ha sottolineato che "il caso delle svastiche disegnate sulle bandiere dell'Anpi è un episodio da non sottovalutare, perché dimostra come il neofascismo sia un pericolo sempre vivo. L'antifascismo è la pietra angolare della nostra democrazia, nata dalla resistenza partigiana, e come tale va difeso, tutelato, praticato e ricordato non solo il 25 aprile, ma 365 giorni l'anno".