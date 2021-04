Piastra di metallo cade da viadotto della A12 a Rapallo

(ANSA) - GENOVA, 22 APR - Una piastra di metallo è caduta dalla pancia del viadotto autostradale di Rapallo della A12 Genova-Livorno danneggiando un'automobile in sosta in un'area privata in via Betti. Lo denuncia il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco. "Oggi abbiamo sfiorato la tragedia - ha detto Bagnasco -. Non si può più andare avanti così. Fortunatamente all'interno e in prossimità del mezzo non era presente nessuno". Sul posto, oltre alla polizia municipale, sono intervenute le forze dell'ordine e i vigili del fuoco per accertare l'accaduto e per verificare la sussistenza di eventuali altre situazioni di pericolo. Il materiale caduto dal viadotto è stato posto sotto sequestro. "Se la lastra avesse colpito una persona sarebbe probabilmente successo il peggio - ha concluso il sindaco -, mi vengono i brividi al solo pensiero". (ANSA).