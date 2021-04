Papa incontra Pro Recco: mai perdere la dimensione amatoriale dello sport

(ANSA) - CITTA DEL VATICANO, 22 APR - "Mai perdere la dimensione amatoriale dello sport": lo ha detto il Papa ricevendo in udienza la squadra di pallanuoto Pro Recco Waterpolo 1913.

"Il vostro sport, la pallanuoto, non è facile, ma è interessante, ci vuole una disciplina per andare avanti. Io mi ripeto quando parlo con la gente dello sport. Dico due cose.

Lavoro in squadra, la prima cosa. Nello sport - ha sottolineato Papa Francesco - la sconfitta più grande di uno sportivo è lavorare, giocare da solo, come diciamo noi in Argentina: 'morfarse la pelota', quando il pallone è solo per me. È 'mangiare il pallone'. Questo non va. Questo distrugge. Sempre in équipe".

"E la seconda cosa: non perdere mai - ha proseguito il Papa - la dimensione amatoriale che è quella della 'mistica dello sport'. Quel pezzettino di amateur che ci deve sempre essere.

Non perderlo, perché da lì viene la mistica. Sono le due cose che sempre dico: lavoro in squadra e dimensione amatoriale".

(ANSA).