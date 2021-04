Ansaldo Energia: Marino, nel 2021 prevista crescita del 10%

(ANSA) - GENOVA, 22 APR - "Il 2020 l'abbiamo chiuso con ricavi in crescita dell'11% perché nonostante due mesi di chiusura con un accordo sindacale abbiamo lavorato sabato e domenica ad agosto e abbiamo recuperato e fatto ancora meglio.

Quest'anno stiamo andando avanti in velocità e quindi prevediamo ancora una crescita intorno al 10%. Siamo in piena saturazione dello stabilimento, quindi sarà un anno di consolidamento dei risultati del 2020". Lo ha detto Giuseppe Marino, A.d di Ansaldo Energia a margine della cerimonia di intitolazione dello stabilimento a mare dell'azienda, dove si assemblano le maxi turbine, a Paolo Reti, antifascista, impiegato in Ansaldo dal 1939 al 1945, giustiziato dai naizifascisti a Trieste, medaglia d'argento e d'oro al valor militare. "Lo stabilimento è pieno, abbiamo macchine che stiamo terminando per tutto il mondo e tante commesse. Italiane, grazie alle turbine GT26, macchine che permettono anche un risparmio del 40% di Co2 rispetto a impianti più vecchi, e per la Cina e altri paesi europei. Andiamo avanti con la nostra strategia di sviluppo, di crescita e prodotto sostenibile - aggiunge Marino - Il gas è l'energia di transizione ma in parallelo stiamo anche lavorando sul futuro e a ipotesi di diversificazione per affiancare anche nuove tecnologie a quelle tradizionali che sono il core business".

