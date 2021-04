Vaccini: Alisa, in arrivo J&J per Asl genovese

(ANSA) - GENOVA, 21 APR - Alisa ha annunciato che arriveranno in Liguria entro domani, giovedì 22 aprile, 91 scatole di vaccino anti covid-19 Johnson&Johnson contenenti 4.550 dosi che saranno consegnate interamente alla Asl 3 genovese. Dopo il via libera dell'Agenzia europea del farmaco (Ema), il Ministero della Salute ha dato il via libera all'utilizzo del vaccino Janssen del gruppo Johnson&Johnson a partire dai 18 anni di età, da somministrare preferibilmente a persone di età superiore ai 60 anni spiega in una nota Alisa.

Oggi sono stati consegnati 34 pizza-box di vaccino Pfizer contenenti 39.780 dosi mentre la prossima settimana è previsto l'arrivo di 33 scatole di vaccino AstraZeneca (3.300 dosi), 59 scatole di Moderna (5.900 dosi) e 47 pizza-box di vaccino Pfizer (54.990 dosi). (ANSA).