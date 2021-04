Premio Cultura Impresa, Ducale Genova guida lista finalisti

(ANSA) - GENOVA, 21 APR - L'organizzazione della mostra "5 minuti con Monet', una visita a tu per tu con le "Ninfee" del celebre pittore impressionista, ha permesso a Palazzo Ducale di Genova di essere in testa alla classifica dei 22 progetti finalisti dell'ottava edizione del 'Premio Cultura + Impresa 2020-2021'.

Un riconoscimento alla prima iniziativa in Italia che nel difficile periodo della pandemia ha unito le necessità della solitudine e del distanziamento con la possibilità del godimento di un grande capolavoro della storia dell'arte in totale sicurezza, trasformando una situazione di complessa fruizione dell'arte in una straordinaria opportunità.

Il premio 'Cultura + Impresa' ha lo scopo di creare in Italia un market-place on-off-line per intensificare e rendere più efficienti i rapporti tra il sistema culturale e il sistema imprenditoriale favorendo le sponsorizzazioni e le partnership culturali. Grazie alla collaborazione di Arthemisia, una grande tela di Claude Monet l'anno scorso è partita dal Museo Marmottan di Parigi - che possiede la più grande collezione al mondo di opere dell'artista - restando 'bloccata' in Italia e Palazzo Ducale, che ha inventato un nuovo modo di fruizione organizzando ingressi a tu per tu con uno dei più celebrati capolavori dell'Impressionismo, che si poteva ammirare in solitudine per 5 minuti. A giugno ci sarà la premiazione dei progetti. (ANSA).