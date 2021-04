Msc lancia le crociere in Arabia con Cruise Saudi

(ANSA) - GENOVA, 21 APR - Msc Crociere sbarca nel mercato dell'Arabia Saudita con le crociere nel Mar Rosso dalla prossima stagione invernale 2021/2022. La compagnia svizzera e Cruise Saudi, società interamente controllata dal Public Investment fund (Pif), finalizzata a sviluppare infrastrutture e servizi per la creazione di un mercato crocieristico lungo la costa saudita, hanno dato l'annuncio il 21 aprile. Saranno due navi, Msc Magnifica e Msc Virtuosa, a effettuare le crociere in Arabia Saudita, e secondo le previsioni nella prima stagione ospiteranno complessivamente a bordo 170 mila passeggeri.

Msc Magnifica, che avrà come home port Gedda, effettuerà crociere di sette giorni nel Mar Rosso fra novembre 2021 e marzo 2022, toccando destinazioni all'interno della regione fra cui tre porti sauditi. Agli itinerari nel Mar Rosso di Msc Magnifica si affiancheranno, da dicembre a marzo, quelli di Msc Virtuosa nel Golfo Arabico con scali nel porto di Dammam.

"Con Msc Crociere desideriamo costruire una partnership a lungo termine. Siamo ansiosi di vagliare le opportunità future per garantire un aumento del numero e delle dimensioni delle navi che operano nelle rotte saudite - ha dichiarato Fawaz Farooqui, managing director di Cruise Saudi -. L'Arabia Saudita ha molto da offrire ai visitatori che potranno sperimentare il ricco patrimonio e l'ospitalità saudita". Pierfrancesco Vago, executive chairman di Msc Crociere, commenta: "Sono orgoglioso che Msc Crociere possa contribuire all'apertura di questo territorio a visitatori internazionali rendendolo una delle principali destinazioni crocieristiche".

