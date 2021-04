Italiano, fermare l'inter è una vera impresa

(ANSA) - LA SPEZIA, 21 APR - "Un grande risultato". Così il tecnico dello Spezia, Vincenzo Italiano, commenta a fine partita il pareggio contro la capolista Inter al termine di una partita tutta coraggio e sacrificio. "Fermare l'Inter non è semplice, è una vera impresa - sottolinea -. Faccio i miei complimenti ai ragazzi. Dopo un primo tempo ottimo, ci siamo difesi, e alla fine è stato un punto meritato". Per il tecnico siciliano "questo pareggio ci deve dare convinzione: se entriamo in campo con questo spirito e questa voglia, potremmo evitare brutte prestazioni e raggiungere l'obiettivo. Sono fiducioso".

A mettere in difficoltà la difesa ligure, seppur senza trovare la rete, è stato il belga Lukaku, che ha colpito Italiano: "L'ho guardato nel riscaldamento e mi sono spaventato - dice -. Terzi e Ismajli si sono comportati bene, a parte qualche minuto di follia di Ismajli che ha lanciato gli avversari in porta un paio di volte. La Superlega? Ai ragazzi ho detto che noi dobbiamo cercare di raggiungere la Supersalvezza". (ANSA).