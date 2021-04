Covid: calano positivi e ricoverati, 13 morti anche 53/enne

(ANSA) - GENOVA, 21 APR - Continua acalare il numero dei positivi al covid in Liguria. Sono 6300, 202 in meno rispetto a ieri. Ma il virus continua a uccidere: sono 13 i morti segnalati, tra questi c'è un uomo di 53 anni deceduto all'ospedale di Savona. Tra gli ultimi morti registrati ci sono anche due uomini di 61 e 62 anni al Galliera e ancora a Savona. Complessivamente le vittime del covid in Liguria sono 4103.

Calano anche i ricoverati: sono 654, di cui 68 in terapia intensiva (erano 70). Negli ospedali per covid ci sono 12 persone in meno rispetto a ieri. I nuovi casi sono 266 su 7412 tamponi (4618 molecolari e 2794 antigenici rapidi). Il tasso di positività è al 3,5% (era 3,9% su 7465 tamponi). Le nuove positività sono state registrate 47 nell'Imperiese, 24 nel Savonese, 38 nello Spezzino, 27 nel Tigullio, 116 nell'area di Genova, 4 non sono residenti in Regione. I guariti sono 455. In isolamento domiciliare ci sono 5626 persone, 191 in meno rispetto a ieri e in sorveglianza attiva ce ne sono 6545 erano 6498.

La iguria ha superato le 500 mila vaccinazioni: sono 500.102, numero che rappresenta il 93% dei vaccini consegnati , che sono 537460. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 12 328 vaccinazioni (8792 mRna e 3536 AstraZeneca). Hanno concluso il ciclo vaccinale in 139075. (ANSA).