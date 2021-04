Calcio:per Spezia-Inter rafforzati controlli ordine pubblico

(ANSA) - LA SPEZIA, 21 APR - Misure rafforzate per Spezia-Inter questa sera dalle 20.45 allo stadio Picco di Spezia. Il Tavolo tecnico del Questore che si è svolto ieri mattina ha messo a punto i dettagli per le disposizioni di ordine e sicurezza pubblica che saranno implementate, trattandosi di un incontro di alto profilo, in un momento delicato del Campionato, che vede il confronto tra gli aquilotti e la prima in classifica. Sono previsti la dislocazione di sbarramenti della forza pubblica a ridosso dell'area riservata dell'impianto sportivo e delle sedi di ritiro delle squadre, servizi dinamici in città e il generale rafforzamento dei presidi di vigilanza mirati al rispetto delle norme anticovid, in attuazione degli indirizzi espressi in sede di coordinamento in Prefettura. Sarà vietato lo stazionamento sul perimetro dello stadio e delle sedi di ritiro delle squadre. Per garantire il pieno rispetto del Protocollo sanitario, lo Spezia Calcio ha poi assicurato la richiesta implementazione dello stewarding in tutti i luoghi interessati dalla presenza della Squadra di casa e dello staff tecnico, oltre che al Picco. (ANSA).