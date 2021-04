Sampdoria: a Crotone vertice Ranieri-Ferrero

(ANSA) - GENOVA, 20 APR - L'obiettivo è fare un altro passo in avanti verso i 52 punti fissati come traguardo da Claudio Ranieri ma anche tornare al successo lontano da Genova che manca dal 24 gennaio quando la Samp vinse a Parma (2-0). Domani a Crotone ci sarà anche il presidente Massimo Ferrero: potrebbe essere l'occasione per parlare con Ranieri del rinnovo del contratto, adesso le parti sono più vicine. E anche il taglio dell'ingaggio rispetto all'attuale (circa 1,8 milioni all'anno) potrebbe essere compensato con bonus in base a risultati raggiunti. Ranieri non vorrebbe un biennale ma sarebbe disponibile all'accordo soltanto per una stagione. Comunque la testa è al Crotone: "Mi aspetto una gara difficilissima. Affronteremo una squadra che gioca bene, che vuole salutare questo campionato a testa alta. Hanno giocatori che stanno sulla bocca di tutti: Simy ha realizzato 10 gol nelle ultime 7 partite, Messias è veramente bravo, Ounas", dice ai media ufficiali del club. Oltre ai lungodegenti Torregrossa ed Edkal mancheranno anche Yoshida (squalificato) e Bereszynski che ha preso una botta: sulla fascia destra difensiva toccherà ad Alex Ferrari mentre davanti ad Audero ci saranno Colley e Tonelli. In attacco tornerà invece dal primo minuto Quagliarella con Ramirez che potrebbe giocare in appoggio. (ANSA).