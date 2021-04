Ponte Genova: Possetti, da intercettazioni emerge vergogna

(ANSA) - GENOVA, 20 APR - "Le intercettazioni emerse ultimamente non fanno che confermare quello che da tempo sosteniamo, ovvero che questa è una situazione non solo grave, ma vergognosa. Quello che ci fa male è che non sempre questa gravità di eventi poi finisce anche in una gravità a fine processo". Così Egle Possetti, portavoce del comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi ha commentato gli elementi emersi dalle intercettazioni sull'inchiesta del crollo del viadotto.

"Sappiamo bene che in Italia i processi hanno un andamento che si rivela piuttosto negativo per le parti lese, anche in queste catastrofi. E' chiaro che speriamo che il processo non sia lungo, ma speriamo che possa dare giustizia a chi non c'è più e speriamo possa ridare speranza perché, al contrario, se le persone continuano a delinquere e nessuno prova a fermarle ci saranno altre morti, altre stragi". (ANSA).