Vaccini: a Chiavari hub con esercito, 1600 dosi al giorno

(ANSA) - CHIAVARI, 19 APR - 1600 vaccini Astrazeneca al giorno, per 16 ore, dalle 8 a mezzanotte, sette giorni su sette.

È l'attività del nuovo hub vaccinale della Asl4, montato nella Scuola Telecomunicazioni delle Forze Armate di Chiavari, gestito dall'Esercito. All'inaugurazione erano presenti, tra gli altri, il sottosegretario alla Difesa Stefania Pucciarelli e il presidente della Liguria Giovanni Toti.

"Esprimo innanzitutto vicinanza alle famiglie che hanno perso i proprio cari - ha detto Pucciarelli - La Difesa si è schierata fin da subito in prima linea contro il virus; centri vaccinali come questi sono soluzioni vincenti in grado di imprimere alla campagna vaccinale una forte accelerazione".

"Oggi è una giornata positiva nella lotta al Covid 19 - afferma Toti - Voglio ringraziare le Forze Armate per questa preziosa collaborazione. Questa regione è davvero un esempio a livello nazionale: siamo stati apripista negli accordi raggiunti prima con la sanità privata e poi con le farmacie e oggi siamo tra le prime a vaccinare in un'area militare".

Il direttore generale di Asl4 Paolo Petralia ha sottolineato i numeri delle vaccinazioni nel Tigullio: "Il 28% della popolazione è stato vaccinato con una dose; il 72% over 80; 55% over 70; il 32% over 60 riferito a categorie prioritarie".

Nell'hub si vaccineranno le persone in questa fase le persone tra i 65 e i 69 anni, attraverso la prenotazione "www.prenotavaccino@regione.liguria.it" All' hub saranno presenti dipendenti della ASL, di enti privati, volontari e medici di base, tutti coordinati da Asl4 a cui già fanno capo gli altri tre hub nei capoluoghi dei tre distretti ed i 17 spoke che proseguiranno la loro attività sino a luglio per chiudere la "fase di prossimità" della campagna vaccinale degli over 70 anni e delle persone con fragilità. (ANSA).