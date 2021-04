Rigenerazione urbana di Genova, 19 progetti per 88 milioni

(ANSA) - GENOVA, 19 APR - Riqualificare la "cerniera" tra il centro storico e il resto della città ma anche risolvere problemi di degrado nei "vicoli", riorganizzare i varchi urbani e renderli più sicuri ma anche valorizzare aree verdi come il Parco dell'Acquasola e quello delle mura. Sono alcuni degli obiettivi del Comune di Genova che ha inviato al ministero delle Infrastrutture e mobilità sostenibili la richiesta di finanziamento per 19 progetti per la rigenerazione urbana nell'ambito del bando Pinqua, programma nazionale per la qualità dell'abitare. Per i 19 progetti è previsto un importo complessivo di circa 88 milioni a quasi totale copertura.

Tra gli interventi più corposi ci sono la realizzazione di un centro dell"abitare sociale" nei quartieri di Metellino e Tabarca al porto antico dove troverà spazio anche il museo del Jeans, il restauro di Mura delle Grazie e di Galleria Mazzini, e il recupero del parco di valletta Carbonara all'Albergo dei Poveri. La risposta del ministero è prevista in 90 giorni.

"Questo è il secondo bando Pinqua a cui partecipiamo - dice l'assessore al Centro Storico Paola Bordilli - il primo per quasi 16 milioni era incentrato sulla zona del Ghetto e di Pré questo ha una visione più ampia". L'assessore all'Urbanistica Simonetta Cenci aggiunge: "La proposta è un mix di azioni che hanno come obiettivo la riqualificazione di una porzione estesa della città, partendo dal costruito e senza consumo di nuovo spazio". Per i 19 progetti è stata fondamentale la collaborazione di Università e ordine degli Architetti. "Il valore aggiunto dell'operazione è stato proprio la capacità dell'amministrazione di sapere dialogare con altre istituzioni", sottolinea l'assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi. Alla presentazione anche il rettore Federico Delfino: "Nell'ambito della trasformazione dell'Albergo dei Poveri in un campus vero e proprio con residenze e servizi, la sistemazione del parco permetterà una relazione più aperta con la città".

