Genova, fatta esplodere centralina del tutor sulla Guido Rossa

(ANSA) - GENOVA, 19 APR - Un ordigno esplosivo improvvisato, forse un grosso petardo, è stato utilizzato questa notte da ignoti per far saltare la centralina del tutor della strada a mare Guido Rossa a Genova. E' successo intorno alle 3, "orario in cui il tutor ha smesso di inviare segnali" conferma il comandante della polizia locale Gianluca Giurato. Sul posto, oltre alla polizia locale, è arrivata stamattina la scientifica che ha repertato alcuni residui che sono ora in mano agli investigatori. Le indagini sono affidate alla polizia locale, che potrebbe chiedere il supporto della Digos nel caso emergesse una matrice di tipo politico nell'attentato. Il sospetto è che a compiere il gesto possa essere qualche cittadino multato dal tutor entrato in funzione a fine dicembre, ma al momento nessuna pista può essere esclusa. Al vaglio le telecamere della zona anche se non ci sarebbe nessun occhio elettronico posizionato in modo da riprendere esattamente la zona dell'esplosione. (ANSA).